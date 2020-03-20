香港新冠肺炎確診人數近日不斷飆升，衞生防護中心表示，今(20)日激增48例確診，再創單日新高。其中新增的病患絕大部分是國外返港人士及他們的緊密接觸者，包括8名留學生，其他確診人士大多由歐美地區旅遊返回。

據《東網》報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，今日新增個案包括25男23女，年齡介乎於4至69歲，香港的累計確診病例至今增至257宗(包括256宗確診及1宗懷疑個案)。48宗新確診個案中，有36宗個案有外遊，大部分為歐洲，有到新加坡、瑞士、英國、土耳其、加拿大、奧地利、泰國及杜拜等國。

張竹君說，部分個案屬密切接觸者，另有個案沒有外遊紀錄，包括一名出租汽車司機，懷疑由乘客傳染機會較大。此外尚有一確診案涉及一名上周來港的菲傭，一名轉機澳洲籍人士，一名曾到奧地利訓練的運動員，以及度蜜月返港後確診。

對於今日個案創新高，張竹君認為因為多人外地回港，希望只是短暫高峰，盡量控制疫情，建議市民保持社交距離，避免進行不戴口罩的活動。

(中時電子報)