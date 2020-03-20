在 Instagram 查看這則貼文

20200319 Kicking negativity away from my life 🦋🦋🦋 #題外話 很高興可以作為口水多過浪花的嘉賓 也很高興節目完結後能引起熱烈迴響 看來大家對我在節目中分享自己之前工作時遇上生理期一事感到新鮮 覺得我公開提及月經是一件很大膽的事 其實我沒有料到會有這麼強烈的反應 一個正常健康沒有懷孕的女生每個月都會經歷一次月經 就正正是她的名字由來 這是正常生理現象 更是身體健康指標 可以幫助女生更好了解自己身體狀態 我想這常識應該無論男女都知道 月經 伴隨女性人生大部分時光 如何選擇合適月事用品當然十分重要 為何我們鮮有公開討論？ 的而且確 傳統觀念上經血是不潔 污穢 甚至不祥 令人對月經產生恐懼和負面的印象 但現代醫學解釋 經血是脫落的子宮內膜混合血液 是乾淨的 我沒有覺得談論月經是「核突」「肉酸」「變態」 如果我們連討論女性生理衛生都處處受制 還談何「兩性平等」? 當然 說話內容應視乎場合和對象 我在節目分享我自身經歷時 也有為了照顧廣大聽眾尺度和廣播標準 盡量修飾用詞 所以我只用上了「女生一個月不太方便的幾天」去形容生理期 如果你覺得我用詞還是包裝得不夠含蓄 太露骨 令你不安 我為此感到抱歉 如果是就我談起月事而冒犯了你 我希望你明白 月經 是女性生活的一部分 自古以來 因為各種對月經的成見和忌諱 令不少女性由少女時期開始就要受到不必要的限制和打擊 對自己身體感到尷尬和羞恥 這是對女性價值的貶抑 女性應該有正確的自我認知和生理觀念 好好了解自己的身體 才能拋開各種束縛 更自由 無負擔的實現自我。 “The sexiest people are thinkers.” - #VivienneWestwood . Wardrobe : @viviennewestwoodhk Hair : @tonnis__ @hair_salon_hk Makeup : @moe__lo @moesbeauty PC @carolyip0608

Crystal Fung（@crystalfyy）分享的貼文 於 張貼

香港女星馮盈盈外型甜美不做作，講話尺度葷素不濟，日前她在鄭裕玲節目中開腔大談2年前以一襲火辣透視裝搶盡TVB台慶鋒頭秘辛，自爆當晚剛好遇到生理期，禮服設計又不適合穿內褲，只好塞了衛生棉條硬上，大膽言行引發爭議。

馮盈盈開腔大談透視禮服血淚史，卻引發部分爭議，被網友抨擊她炒新聞過頭，事後她也社群網站坦言沒料到會有這麼強烈的反應，並為引起部分人士不安而道歉，「我在節目分享我自身經歷時，也有為了照顧廣大聽眾尺度和廣播標準，盡量修飾用詞。所以我只用上了『女生一個月不太方便的幾天』形容生理期，如果你覺得我用詞還是包裝得不夠含蓄 、太露骨、令你不安，我為此感到抱歉。」

曾被封為「港大校花」的她，也強調月經是女性生活的一部分，自古以來因為各種對月經的成見和忌諱，令不少女性由少女時期開始就要受到不必要的限制和打擊、對自己身體感到尷尬和羞恥，直指這是對女性價值的貶抑，認為要好好了解自己身體，才能拋開各種束縛，更自由、無負擔地實現自我。

娛樂8點半》瘋傳復合林青霞 秦漢低調神秘卻「為這樁」現身…
路人好有愛！不倫後親上街頭 謝忻「最真評價」聽到哭
陳揮文開腔再談黃光芹 有話想對韓粉說…
「岡山的奇蹟」22歲美少女變胖了 照片曝光網驚呆

(中時電子報)

#馮盈盈 #港大校花 #港姐 #TVB台慶 #生理期 #月經 #