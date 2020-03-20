香港女星馮盈盈外型甜美不做作，講話尺度葷素不濟，日前她在鄭裕玲節目中開腔大談2年前以一襲火辣透視裝搶盡TVB台慶鋒頭秘辛，自爆當晚剛好遇到生理期，禮服設計又不適合穿內褲，只好塞了衛生棉條硬上，大膽言行引發爭議。

馮盈盈開腔大談透視禮服血淚史，卻引發部分爭議，被網友抨擊她炒新聞過頭，事後她也社群網站坦言沒料到會有這麼強烈的反應，並為引起部分人士不安而道歉，「我在節目分享我自身經歷時，也有為了照顧廣大聽眾尺度和廣播標準，盡量修飾用詞。所以我只用上了『女生一個月不太方便的幾天』形容生理期，如果你覺得我用詞還是包裝得不夠含蓄 、太露骨、令你不安，我為此感到抱歉。」

曾被封為「港大校花」的她，也強調月經是女性生活的一部分，自古以來因為各種對月經的成見和忌諱，令不少女性由少女時期開始就要受到不必要的限制和打擊、對自己身體感到尷尬和羞恥，直指這是對女性價值的貶抑，認為要好好了解自己身體，才能拋開各種束縛，更自由、無負擔地實現自我。

(中時電子報)