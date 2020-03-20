在桃園機場第二航廈入境管制區內，一群從美國搭機返台的旅客，正在排隊查驗健康聲明書。（范揚光攝）

新冠肺炎（COVID-19）在台疫情不斷飆升，今（20日）境外移入個案再增24名。自3月14日累積至今，一周之內新冠肺炎確診數高達85例，這引起國人側目，認為連日的歸國朝，就是國外留學生們造成防疫出現破口，破壞我國防疫量能。對此，指揮官陳時中只好頻緩，「想回家是自然的，但是如果現在再出國，被人罵真的就不知道該說什麼了」。

眼看第2波疫情在全球開花結果，我國中央流行疫情指揮中心端出最新政策今（20）日，將全球旅遊疫情建議升至三級警告。在記者會上，有媒體指出，近日新冠肺炎境外移入確診案例，國外留學生居多，引起許多民眾批評，認為他們將為台灣防疫量能帶來壓力。

對此，指揮官陳時中坦言，近來留學生也好，或前陣子出國旅遊的民眾也好，的確讓大家普遍觀感不佳。不過在3月14日之前，指揮中心並沒有對很多國家祭出嚴格限制，認為這些人並非故意，也確實受了很多苦，請大家發揮同理心。

中央疫情指揮中心公告，自19日凌晨0時起，所有入境旅客須居家檢疫14天，旅客無親友接機，只能搭乘防疫計程車，桃園機場清晨起，排隊搭乘防疫計程車的入境旅客排隊人龍超過上百公尺，擠爆計程車排隊區域，搭上車要等待近二小時，桃機防疫車隊還請求松山機場車隊支援。（陳麒全攝）

陳時中為學生頻緩說，或許因為上周台灣防疫成績做得不錯，讓大家想回來。「留學生在國外遇到危險，就會自然地想到家，也不能怪他們。」陳時中強調，3月19日後才開始全面限制，希望民眾不要仇視這些出國的人，但是，限制後還要出國的人，就會被視為明之故犯。「現在再出去，被罵真的也沒話說。」

陳時中表示，若還在國外的學生，身處的環境如果防疫措施做得好，也不一定要在這時趕回來。不過，若真的要回來，就要把居家檢疫做好，配合政策才能團結克服壓力，一有症狀做好即時通報、配合採檢，希望能安然度過這兩周。

(中時電子報)