不畏疫情挑戰，百貨年中最大檔母親節活動，台南大遠百即日起至4月15日舉辦美麗購物節，化妝品(含沐浴精油)、內睡衣當日單筆消費滿3千元，即送3百元十足抵用券、若滿1萬元再加碼送2百元十足抵用券，另外，百貨服飾單筆滿3千元送2百元抵用券，保健器材單筆滿5千元送5百元十足抵用券、大家電單筆1萬元送1千元十足抵用券，企圖以高折扣吸引人潮。

台南大遠百表示，該店獨家加碼化妝品、沐浴精油5重送，第一重單筆滿3千元送3百元十足抵用券、第二重持HAPPY GO卡或HAPPY GO APP單筆滿6千元送2百元十足抵用券，每人每卡限兌換1份(限2千份)、第三重單筆滿1萬元再加送2百元十足抵用券、第四重持14大銀行分6期單筆刷滿1萬元送4百元十足抵用券、第五重持14大銀行單筆刷滿2萬元送4百元十足抵用券 (限720份)，或單筆刷滿4萬元送1300元十足抵用券 (限230份)，最高回饋16.5％。

4月6日之前，舉辦台南獨家「1929英國比得兔寢具採購春日節3.8折起」，有多款超值單品、床組、寢具、枕頭等，全面出清3.8折起，3月20日至3月23日單筆消費滿5百元贈送香格里拉台南遠東國際大飯店品香坊小兔子麵包一份，每日限量50份，要搶要快。

另外，還有兔子相關系列活動，3月21日兔寶寶造型爬行趣味賽、3月22日兔寶寶造型搬紅蘿蔔趣味競賽、3月28日兔寶寶造型趣味走秀、3月29日兔寶寶造型滑步車趣味競賽、4月2日比得兔蝶谷巴特飲料杯袋DIY、4月3日比得兔彩繪小枕套DIY、4月4日比得兔造型氣球、4月5日胡蘿蔔手機袋DIY，歡迎大朋友、小朋友報名參加。

(工商 )