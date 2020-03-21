中原大學原本為了防範新冠肺炎疫情，率全台大專院校之先，公布3月24日起全校包含研究所課程改採「類似非同步遠距教學（無面授）」彈性教學方式授課，等同於學生完全不用進學校上課，然而校方20日下午緊急召開會議，會中決議暫緩實施全校遠距教學案臨時喊卡，晚間並在學校晚夜公布此訊息，校方人員也在臉書呼籲學生，記得還是要來學校上課。

中原大學網站宣布此消息，指出為降低教室上課群眾感染之風險，原預計實施全校遠距教學彈性教學措施，因3月19日接獲教育部通報全國大專校院「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情採遠距教學注意事項」，將配合教育部規範調整實施，相關事宜如下：

(一)原採同步、非同步遠距教學課程，持續實施。

(二)原採實體面授課程，持續實施，且充實線上教材，將教材上傳i-learning教學平台，提供受疫情影響之學生學習；並因應未來疫情需要，迅速轉換為線上教學模式。

(三)取消期中、期末「集中」排考，改由教師自行安排考試事宜。

(中時 )