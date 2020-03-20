中國大陸教育部考試中心週五（20日）宣佈，即日起在全大陸範圍內取消4月所有雅思（IELTS）考試和托福（TOEFL）與GRE測驗，未來將視疫情進展恢復報名安排考試。

綜合陸媒報導，美國教育考試服務中心（ETS）與大陸教育部考試中心（NEEA）持續關注考生及考務人員的安全與健康，鑒於當前新型冠狀病毒感染肺炎疫情的形勢，雙方商討決定取消中國大陸地區4月份所有托福和GRE普通考試。

ETS正在努力為所有受影響考生提供便捷的轉考服務。考生原先註冊的4月份的考試將自動取消，其考試費用將全額退還至考生帳戶，以便考生重新安排後續日期的考試。同時，ETS與大陸教育部考試中心積極溝通，努力在5月、6月和7月增加新的考試日期，盡可能滿足受影響的考生的轉考需求。考試中心將及時公佈新增考試日期的相關資訊。

ETS已將考試取消的情況以及可能對大陸考生帶來的影響陸續通知全球認可院校，並希望他們對因此造成的提交分數延遲予以理解。目前，ETS正在密切關注局勢的進展，並將及時更新後續的考試動態。

另根據大陸教育部對於新冠肺炎防控的安排，考試中心與英國文化教育協會按要求即日起取消中國大陸地區2020年4月各類雅思考試，考試費將全額退還至考生個人報名帳戶。

英國文化教育協會稱，鑒於疫情傳播的不確定性，將繼續遵循中國大陸政府關於防疫的指示，與相關部門保持密切溝通，確保在條件允許的情況下第一時間恢復考試，並將增加雅思機考和紙筆考試的考位以滿足考生的需求。協會同時對此次考試取消造成的不便深表歉意，也感謝各位考生在這個艱難時刻給予的理解與配合。

(中時電子報)