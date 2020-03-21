三重重陽路橋3個上下階梯處都增設電梯。（戴上容攝）

三重重陽路口為多岔型路口，附近民宅林立、車流量大，工務局表示，陸橋年久失修，考量行人穿越道秒數延長後也不足應付忙碌交通，因此改造20年重陽路橋，汰換老舊路燈外，3個階梯處設置電梯創造無障礙空間，已完工預計四月中啟用，附近民眾很期待笑稱將是「三重新地標」。

三重區重陽陸橋位於重新路、重陽路口，路幅寬濶，交通流量龐大，當地人口密集，也是擁有師生3千人集美國小學子必經陸橋，因橋墩腹地有限，導致上下橋階梯陡峭，造成老幼婦孺行走困難，柱拐杖、推輪椅、嬰兒車的民眾更是無法使用陸橋，市府因此啟動改造計畫。

養工處橋隧維護科長黃裕智表示，經路口評估後，考量該地是多岔型交通路口，行人穿越道秒數增長也不足以應付車流，因此保留重陽路橋。

「是三重第一座橫跨道路電梯陸橋」黃裕智補充，該路口腹地有限，為創造無障礙行走空間，3個上下階梯處都增設電梯，並於陸橋加裝許多路燈，同時全面改善人行道，目前改善工程已全面完工，正在做測試，預計四月中開放啟用。

附近商家表示，舊陸橋很陡並不好走，因為路口附近有麥當勞、日式壽司店，未來也將會開迪卡儂運動量販店，重陽路橋重新開放後，勢必會成為「三重熱門打卡景點」，很期待陸橋開放的那一天。

(中時 )