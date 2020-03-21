新北市19日宣布20日起關閉封閉性場館兩周，疑政策倉促配套不足，運動中心各不同調，員工哭訴無門。多間運動中心員工指出被迫簽訂同意「無薪假」合約，上百位員工頓失生計，哭喊「政府比病毒可怕！政策殺人」；體育處回應，針對業者提出三大紓困方案，另無薪假問題請勞工自行投訴。

新北市長侯友宜19日宣布新北所有密閉型場館閉館兩周，包括五大博物館、林家花園以及市立圖書館總館及室內場地等，以及新北所有運動中心等，2周後視疫情開放，然而新北配套方案不足，運動中心有些放起「無薪假」、「半逼迫簽屬同意書」，員工表示，生計嚴重受影響哭喊「政府應拿出配套措施」。

「感覺很糟！政策比病毒更可怕」、「誰敢簽不同意？」某運動中心基層員工表示，公司發布公告，內容提及「因屬不可歸責勞僱雙方事由，勞工不必補服勞務，雇主亦不發給工資」，並請全體員工簽屬同意書後開始放「無薪假」，員工在無預警下被迫離開公司，內心飽受衝擊。

另一位運動中心主管透露，公司發布全體員工盡量排特休，若「不願排休就沒錢」，若薪資未達法定基本門檻，公司會要求補足時數。

體育處長洪玉玲表示，19日召集各中心執行長開會，提出三大紓困方案，包括延長合約營運期限，採減收權利金、租金等，開會時特別強調，若有停工也要依法給員工「有薪假」。

針對「無薪假」問題，洪玉玲表示業者有違法情形，請員工自行依勞基法向勞工局投訴，體育處也將審慎檢閱三月份閉館報表，對違法業者將依契約面「審慎處理」。

(中時 )