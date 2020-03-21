這幾天寒流一波一波的來，各大醫院急診室裡中風、心血管急症的病患比平常增多了2至3倍；根據衛福部統計指出，腦血管疾病為國人10大死因的第4位，平均每44分鐘就有1人死於腦中風，「且中風的發生是不分男女老幼的」，再加上台灣是全世界有名的工時過長，近來因為壓力過大導致的過勞案例時有耳聞，青壯年族群突發腦中風也愈來愈常見。腦中風不再是長者的專利，你我日常生活中也危機四伏，快跟著小花平台一起來關心此一潛伏致命殺手。

「非死即殘」最可怕的威脅：每44分鐘有1人死於腦中風

根據「世界中風組織」最新統計數據顯示，有高達9成腦中風與「危險因子」有著密切的關係，諸如年齡、性別、種族及家族遺傳史等既定無法改變的因子，其中又以60歲以上的長者為好發大宗，且男性多於女性；此外，還有高血壓、高血脂、糖尿病及心律不整等4大慢性病另加肥胖因子，專科醫師表示，只要好好控制在正常標準值之內，就能有效預防腦中風的發生。

「非死即殘！」腦中風可怕的地方除了死亡的威脅外，就算是活了下來「也去掉半條命」，不僅是失去自己照顧自己的能力，還會拖累家人、很容易陷入沉重的經濟壓力困境中。如果以病程來做分析，初次腦中風病患在發病1個月後的失能比例高達61.2％，比起半年後的51.72％多了10個百分點，這是因為神經自發性恢復有3個月關鍵期，時間愈久恢復愈慢，失能機率也愈高。

該項統計數據並進一步指出，腦中風病患只有極少數的1／10病患可以回到正常的生活軌道、4／10病患可能留有輕微後遺症（例如：頭暈、噁心、四肢無力或麻木、視力模糊、聽力下降……等）、4／10病患因為重度殘障必須長期臥床，另剩下病況最為嚴重的1／10病患則要終身住在醫院裡，也就是腦中風最棘手的「高致殘率」。

「FAST快快快」救命口訣及早發現腦中風

腦中風是有「前兆」的，該如何辨別？根據衛福部國健署提供民眾一個簡單記憶、輕鬆辨別腦中風口訣：「F、A、S、T」，主要可以用來辨識腦中風初期的症狀，同時也特別叮嚀要確實把握住「急性中風搶救黃金3小時」，一旦出現下述症狀，建議立即就醫確診，因為有可能就是腦中風的前兆了：

「F」意指「Face臉歪」：當下讓患者試著微笑或是正面觀察患者的面部表情、看看兩邊的臉頰是否「對稱」？

「A」意指「Arm手軟」：當下讓患者將雙手抬高並平舉，觀察其中一隻手是否會感到無力而垂下？

「S」意指「Speech大舌頭」：當下讓患者說一句話，觀察是否能說得清晰且完整？

「T」意指「Time爭取時間」：當下陪在患者身邊的親人或是朋友應該明確記下上述3種症狀發作的時間，並立即送醫以爭取治療的時間。

守護腦中風風險 依不同病程理賠條件各有不同

小花平台保險顧問分析，目前市面上保險商品針對腦中風給付保險金大致可分為兩類，其一是一筆給付型諸如：重大疾病險、重大傷病險、特定傷病險等，其二是一筆給付型和分期給付型（以月、半年、年計算）「雙軌並行」的保險諸如：失能扶助險、長期照顧險等。以下就上述各個險種說明，依照腦中風不同病程，各有其不同的理賠條件：

【適用重大疾病險、重大傷病險、特定傷病險】

需符合「腦中風」要件即「腦血管的突發病變導致腦血管出血、栓塞、梗塞造成永久性神經機能障礙者」。所謂的「永久性神經機能障礙」是指事故發生6個月後，經由腦神經專科醫師認定仍遺留下列障礙其一者，即可申請相關保險金與豁免保費（以下列出較重度狀態）：

1.已為植物人。

2.單肢以上機能完全喪失者例如：有2大關節以上完全僵硬或是無法隨意活動。

3.兩肢以上運動或是感覺障礙導致無法自理日常生活者，包括：吃飯、穿脫衣服、上下床、洗澡、大小便、行動等6項「不能自行為之」，需要他人從旁協助。

4.喪失言語或是咀嚼機能者，因為腦部中樞神經損傷以致失語症或是無法自由咀嚼，像是無法吃流質以外的食物。

(中時電子報)