新冠肺炎疫情蔓延全球，因為擔憂民爭物資短缺，世界各國紛紛出現大量人潮瘋搶囤貨，除了口罩、酒精等防疫用品外，放眼各大超商、賣場諸如：衛生紙、罐頭食品、瓶裝水……等貨架也被一掃而空。先前因為網路謠傳衛生紙與口罩原料相同，在國內掀起一波搶購風潮「怕買不到……」，好不容易稍稍平息，現在也在日本、香港及歐美各國重新上演，看來這波「衛生紙之亂」恐怕還要延燒一陣子了。

說到「衛生紙之亂」，其實早在前（108）年3月就已經發生過，當時因為傳出廠商欲調漲衛生紙售價，引發全台瘋搶熱潮，更一度登上英國BBC版面；在時隔2年後，同為「衛生紙之亂」儘管主要肇因不同，短時間內一大筆開銷支出，對於一般領薪家庭來說，都是不小的經濟負擔。尤其在今天「漲」聲響起的時代，「什麼都漲，只有薪水不漲」，如何有效地把錢留住？本周小花平台從全世界最富有、最會賺錢猶太人的理財視角切入，看他們如何聰明把錢留住、快速致富，憑什麼他們自認是：「上帝的管家」，更認為人類的金錢該由他們來掌管？

看全球最富有猶太人，他們究竟聰明在哪裡？

猶太人的智慧與聰明是眾所周知的，一般人對於猶太人的印象，大多是聰明、幹練、精打細算、有商業頭腦……；確實，根據美國財經雜誌《富比士》（Forbes）公布的富豪榜指出，美國前40大富豪中有近半數是猶太人，要說起世界上的富人，猶太人屬於首富更是最精明的民族，這一點毫無疑問！

提起全世界最富有的猶太名人，光聽到名字可能就自然而然會像要豎起大拇指，像是你我幾乎每天都會使用到的網路應用程式Facebook和Google都是由猶太人創造出來的，其中Facebook創始人馬克･祖克柏（Mark Zuckerberg）以334億美元的資產名列世界最年輕的億萬富豪；至於Google兩位創始人謝爾蓋･布林（Sergey Brin）與賴利･佩吉（Larry Page）也都是猶太人，分別以297億美元和292億美元在猶太富豪榜上名列前茅。

除此之外，還有大名鼎鼎的「發明大王」愛迪生（Thomas Alva Edison）、諾貝爾物理學獎得主愛因斯坦（Albert Einstein）、微軟公司創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、美國蘋果公司共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）及甲骨文創始人拉里･埃里森（Larry Ellison）等人，在在證明了猶太人是全世界公認頭腦聰明，也最會賺錢也最會理財的民族。

尤其值得一提的是，在全世界最富有的50名企業家中，單是猶太人就占了2成近半數，根據《富比士》（Forbes）最新公布的「全世界10大首富排行榜」指出，其中猶太人就占了4個席位，如果從猶太人口總數僅占全世界總人口數0.2％的統計數據來看，顯然高到「不成比例」。

(中時電子報)