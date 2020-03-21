賴品妤遭助理「黑」。（圖／摘自賴品妤臉書）

民進黨立委賴品妤，外形相當亮眼，到立院報到時更以一頭短髮新造型亮相，話題性十足。日前她自毀形象，在臉書分享醜照，不過卻被網友發現，撞臉女星林青霞。

賴品妤去年9月被民進黨徵召參戰，以頭插麥克風引起關注，大開知名度，她本人則是相當懊惱。身為「CosPlay女神」，賴品妤大方分享自己的美照、辣照，也成為2020選戰中的媒體「嬌」點。

日前她在臉書寫道「當你的助理是黑粉時就會出現這種圖片」，開玩笑說，助理應該送紀律委員會。以前因學運闖進立法院時，披頭散髮，模樣相當狼狽，順利進入國會後，賴品妤揪陳柏惟、林昶佐自拍，一頭俐落的短髮造型，顯得更有個性。

賴品妤被發現撞臉林青霞。（圖／摘自賴品妤臉書、資料照片）

網友留言表示，「在哪裡跌倒就從哪裡站起來」、「什麼樣的老闆就會有什麼樣的同事」、「一路打進立法院？」「是不是沒給他（助理）買點心吃」。不過，有人意外發現，賴品妤竟撞臉女星林青霞。

(中時電子報)