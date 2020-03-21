對於現代男女而言，「約炮」不再是個絕對負面的觀念，反而是一種新興社交關係，甚至可以為實際生活帶來幫助。譬如，假如妳（你）的炮友是一名醫生，會有什麼好處呢？一名老司機透露，醫生炮友向她承諾：「我保證你以後生病一定有病床」。

「大夥兒是不是誤會了所謂炮友只能打炮這回事？」，一名老司機在PTT西斯版（sex）發文表示，炮友有很多種，也有穿上衣服後偶爾還能聊聊人生說說理想的，也許有共同興趣看看電影，也許信仰相同可以一起聊政治。

老司機分享幾個小故事，朋友Ａ被老闆坑，炮友介紹律師給她，最後連年收近百的工作也是炮友介紹的；朋友Ｂ跟炮友聊到她冷氣不冷，朋友Ｂ的炮友立刻約了時間洗冷氣還不收費。朋友Ｃ身體小問題苦痛了很久，炮友強烈建議她去看某個醫生，病癒後朋友Ｃ還帶著家人請那位炮友吃飯。

最後老司機說到自己親身經歷，她曾問醫生杯杯「跟你約有什麼好處」，對方回答：我保證你以後生病一定有病床。

這篇老司機分享文獲得眾多鄉民讚賞，紛紛留言「精闢」、「專業」、「推一個，實在文（笑）」、「這個分析直接讓我被說服QQ」。有鄉民表示「我需要空姐^_^」，被老司機吐槽「買機票不會有優惠的」。

(中時電子報)