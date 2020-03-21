新冠肺炎常見症狀是發燒、乾咳，不過英國一名女患者的症狀卻相當可怕，她透露咳嗽時喉嚨劇痛，就像吞了玻璃，她還感覺全身像著了火。

感染新冠肺炎後，患者的症狀演變。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，作為3個孩子的媽的英國女攝影師查爾頓（Mandy Charlton）感染了新冠病毒，其他患者有的高燒及乾咳症狀她都有，不過她透露症狀發作在她身上卻相當可怕，包括高燒到39度，全身感覺像著了火，一覺起來全身都溼透了；乾咳時感覺很怪，喉嚨非常痛，就像吞了玻璃；此外，她一天可以睡上20小時。

查爾頓還描述住院時，所看到的英國醫院慘況。她說，自己可能是被女兒感染，上周一名女兒放學回家後發燒，之後她也開始感覺不舒服。她在13日晚間發高燒到39度，之後被救護車送到醫院。

不過令她震驚的是，將她送進隔離病房的工作人員竟然沒有配戴口罩。工作人員說，他們沒有被配發口罩，前一天他們還有塑膠面罩可戴，但是隔天，上頭就交代，沒有任何防護措施也沒關係。

查爾頓在醫院待了一晚，因為院內枕頭已經用完，她只能將就將病袍摺好，充當枕頭。隔日醫護人員告訴她可以回家自行隔離，當她詢問可以用什麼方式回家時，對方竟回答必須等待9小時，院方會試著幫她調一台防疫專用隔離車送她回家，要不然就得請朋友載她回家。

查爾頓目前在家中自行隔離，醫院開給她退燒藥乙醯胺酚（paracetamol）讓她服用。

(中時電子報)