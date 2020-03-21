全球股市大崩盤，台股也無法倖免！三月以來，台股跌勢加劇，投資人幾乎斷腸，不過高檔跑掉，或是手上銀彈充足的人，正在等待一個難得的好買點，這可能是下一個財富重分配的重要轉折點。

這兩天接到很多朋友的電話或傳簡訊來詢問，一家績優公司的董監事說，我們公司ＥＰＳ超過一個股本，帳上現金七、八十億，未分配盈餘一百三十幾億，保留盈餘一五○億元以上，股價掉到八十幾元，殖利率七％以上，這合理？同樣的也有上市公司董事長跳出來喊不合理，像友達董事長彭浪跳出來喊話說，友達帳上現金超過八○○億，市值還不到七○○億，不小心可能被吃掉。

便宜的企業越來越多

股票大跌後，便宜的企業愈來愈多，十七日台股大跌，達新開盤不久即上漲逾五％，股價從四三．一元拉升到四六．二元，聰明的投資人顯然已經發現達新的價值，這一波從五八．九元跌到四一．○五元，市值跌到剩下八一．二七億元。大家都記得二月達新把大遠百旁的二五九三．四七坪土地賣給興富發，售價是八三．七五億元，達新單是賣掉這塊土地得到的現金就超過股價市值，今年這塊土地出售的處分利益五○．六五億元，預計第二季會入帳，ＥＰＳ將達二五．五八元。

達新已公布二○一九年全年淨利六．九八億，ＥＰＳ三．六五元，將配發三．六五元現金，同時宣布減資三成，股東每股可退回三元，股本也將從十九．八億減為十三．八六億元，每位股東可拿回六．六五元現金，而今年出售土地的利得入帳，減資三成後，單是售地利益創造的ＥＰＳ就高達三六．五元，如果把錢拿來分配給股東，或是保留一半，剩下一半拿來改善製程、添購設備，或投資創投、投資新創事業，現在達新這個價位充滿了投資機會。

還有在這一波大跌中，可成率先宣布執行二萬五千張庫藏股，這也是大股東自救發出的訊號。可成是績優的機殼廠，股價最高來到四○二元，是台灣很績優的上市公司，現在手上有六九○億現金，過去十年，ＥＰＳ都超過二○元，二○一八年最高達三六．三一元，去年受貿易戰影響，ＥＰＳ降為十四．六三元，股價也跌到一七三元，這是可成寫下的七年新低價，大股東大手筆買進庫藏股，這可能也是股價的轉折點。

也有的投資人想要趁機摸底，他問我華航跌到六塊多，可不可以買？我的看法傾向保留，因為航空業是微利又艱難的「慘業」，這次疫情把全球航空股都打趴了，像巴菲特投資達美航空，這次從六二．四八美元一口氣跌到三○．六美元，精明如巴菲特的老先知，仍然難敵這次疫情殺傷力，美國航空從五九．○八美元跌到十二美元，更是可怕。

航空、郵輪產業受重創

台灣的華航與長榮航空都跌破面額，長榮航空在金融海嘯的時候一度跌到五．七一元，華航也跌到五．○一元，這次疫情殺傷力遠超過金融海嘯，武漢肺炎已造成全球互相鎖國，出國旅行的人會面對大家責難，航空業的災難像郵輪一般，可能不要隨意預測底部，像是郵輪股票，從來沒有看過那麼低的價錢，但這次受人矚目的鑽石公主號船東嘉年華集團股價最高七二．七美元，現在跌到十四．五美元；另一家皇家加勒比海從一三五．六五美元跌到二八．六一美元，在短短一個月光景，股價一下子掉了八成，這是難以想像的大災難；另一家挪威郵輪更是直接從五九．七八美元重重摔落到九．六美元，股價一個月暴跌八四％，市值剩下二○億美元，這才叫大災難！

這次肺炎疫情重創全世界航空及郵輪產業，不支的航商可能會倒閉，大家看到香港公布二月到港旅客只有十九．九萬人次，中國本地旅客到港只有九．七萬人次，一到二月到港旅客衰退九七．七％，香港機場停滿了飛機，這是史無前例的慘況，因此，航空股不能買！

這次運氣最不好的人可能是張國煒，他拿著爸爸留給他的二百多億遺產，大手筆展開他的航空夢，先從三架飛機開始，以澳門、蜆港、檳城為航點，春節前，星宇航空成了ＦＢ打卡景點，沒想到肺炎疫情快速蔓延，星宇才剛踏出第一步，這回受到撞擊可能前所未見。

我的這位朋友也問我，波音可不可以買？我的答案是肯定的，一方面波音是美國的國家隊，全世界造飛機的航空企業只有空中巴士及波音，空巴代表法國，波音代表美國，除非美國垮了，波音才會不存在，這次波音從去年737 MAX出問題前的四四六．○一美元高價慘跌到一○一．二五美元，跌幅七七．三％，市值最慘只剩下五七一．二八億美元，市值居然比已經腰斬一半的Tesla的七九二億美元還低很多，到底波音有價值？還是Tesla？不同產業不能拿來比，但Tesla、波音可能都是這一波大跌勢中值得留意的目標。

從元月二十三日武漢封城迄今，現在全世界大家一起封城，這樣的大瘟疫應該是一九一八年西班牙大流感以來所僅見，到三月十八日為止，全球確診病例一九五九八八個病例，已造成七九三五人死亡，而疫情起源的中國，確診病例八一○六三，死亡三二三○，值得注意的是十七日中國只增加二六個確診，三個死亡病例，但是歐洲卻全境大爆發，十七日中國以外的確診病例一一四九二五，死亡病例四七○五，已大大超越了中國，這是一個值得注意的拐點。

十七日這一天，義大利一天增加三五二六個病例，三四五個死亡病例，累積確診三一五○六個，死亡二五○三人，西班牙一天增加一八○六個確診，一九一個死亡，累積是一一七四八個確診，五三三個死亡，其他德國、英國、法國、挪威、瑞士、荷蘭都成了重災區，這也難怪這次新北市中和的一個里長揪團遊西班牙會成眾矢之的。

疫情席捲全球釀股災

疫情正席捲全世界，也造成全球前所未見的股災，這一波美股一下大漲，一下子又大跌，成了全世界的重災區，美國道瓊指數在這一個月之內，指數從二九五六八．五七跌到十七日最低一九八八二．二六，重挫九六八六點，跌幅高達三二．七五％，S&P 500從三三九三．五二跌到二三六七．○四，下跌一○二六．四八，跌幅三○．二四％，Nasdaq從九八三八．三重挫到六八二八．九一，跌了三○○九．四六，跌幅是三○．五％，費城半導體從一九八三．七一跌到一二八二．六九，跌了三五．三％，而被瘟疫擊倒的歐洲，德國股市從一三七九五．二四跌到八二五五．六五，重挫四○．一五％，法國受創比德國更慘重，馬克洪把這次武漢肺炎比擬成戰爭，法國全面封城，股市重挫四七％，義大利股市最早腰斬，這是難以想像的慘況。（全文未完）

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《先探投資週刊2083期》

(中時電子報)