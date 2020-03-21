罷韓團體WECARE發起人尹立，過去從對國民黨高雄市議員邱于軒開記者會，指控他過去任職高雄市文化局長期間，疑有涉及《圖利罪》一事提告「加重誹謗」。近日偵查終結，高雄地檢署對邱作出不起訴處分。邱于軒也特地貼出地檢書公文，證明自己所言不假！

原來，尹立曾對108年9月18日國民黨高雄市議員邱于軒在高雄市議會召開「大港不唱了」記者會一事提告。邱指控他「過去任職高雄市(陳菊任內)文化局長期間，未確實依約行使權利，就補助案對象連續3年均為『大港開唱』一事，存有獨厚之嫌，疑有涉及《公務員懲戒法》第2條所定『失職行為』，以及在會中同步指控他(尹立)，可能涉及《貪汙治罪條例》第6條第1巷第4款「圖利罪」陳請調查。此事並經電子媒體媒體報導。

此案經高雄地檢署檢察官偵查、審理，對尹立委託律師以《刑法》第310條第2項「加重誹謗罪」提告邱于軒「妨害名譽案」，近期「偵查終結」，高雄地檢署對邱作出「不起訴處分」。邱于軒也特地貼出「地檢署不起訴公文」，證明自己所言非虛！

邱于軒19日也在臉書吐心聲表示，「感謝司法還我清白」，「雖然第一次當議員就被吉、還被網軍攻擊！甚至作證的還都是「尹前局長」的舊部屬，我自認清白也不委任律師」。

她強調，必須要感謝檢察官認真檢視所有的資料，「還她清白，還她公道！」。

高雄地檢署不起訴判決書。(圖/翻攝自 邱于軒臉書)

(中時電子報)