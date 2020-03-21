蘋果(Apple Inc.)18日透過更新官網發表的第四代 iPad Pro、MacBook Air 等新品。其中新 iPad Pro 搭載了全新「A12Z」處理器，其型號太過神秘，令人對於第四代 iPad Pro 的性能表現格外好奇。安兔兔評測已經曝光了第四代 iPad Pro 的跑分結果，到底 A12Z 的性能多強勁，看看跑分成績就知道！

根據蘋果官網，2018 年 10 月發表的第三代 iPad Pro 搭載 A12X 處理器；而 2020 年 3 月發表的第四代 iPad Pro，一反常態並非搭載所謂的「A13X」處理器，而是 A12Z 處理器。根據安兔兔跑分評測的結果，搭載 iPadOS 13.4 的第四代 iPad Pro 總分是 712218。據了解，A12Z 是在 A12X 的基礎上新增加一個 GPU(圖形處理器)核心。A12X 是 8 核 CPU 以及 7 核 GPU，而 A12Z 則是 8 核 CPU 以及 8 核心 GPU，整體性能是小幅提升(A12X安兔兔評測總分是705585)。子類別的評測結果中，A12Z 在 GPU 方面果然是提升最為明顯，而在 CPU 表現以及 UX(User Experience)則都與 A12X 持平。

第四代 iPad Pro 安兔兔評測分數。(摘自威峰網)

第四代 iPad Pro 的 A12Z 處理器對比第三代的 A12X 的安兔兔評測分數。(摘自威峰網)

從效能層面來看，第四代 iPad Pro 系列對比第三代來說，沒有很明顯的提升。而在全新的巧控鍵盤配件可適用於第三代、第四代 iPad Pro ，還有兩者皆是搭配第二代 Apple Pencil 來看，周邊支援上兩者表現相當。第四代新品最主要的升級之處，應是在於升級雙主相機，包含 1200 萬像素廣角相機以及1000 萬像素的超廣角相機，此外還有全新的光學雷達掃描儀，可測量周圍物體的距離，最遠可達 5 公尺，在 AR 體驗上對比第三代有明顯提升。

(中時電子報)