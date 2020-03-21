國安基金進場護盤除了扭曲市場機制也是極度不公平的分配，一樣是股民，為什麼大立光漲停板，兆遠跌停板。

根據證券交易法第155條第一項第七款，對於在證券交易所上市之有價證券，不得有下列各款之行為：直接或間接從事其他影響集中交易市場有價證券交易價格之操縱行為。

國安基金3/20進場護盤，沒有條件期限，5000億法定額度內隨時進場點火，只要是不理性下跌就會進場。點火用白話講就是敲進一筆大單吸引散戶跟單拉抬股價，這不是影響行情？不算操縱行為？理不理性如何定義？設立國安基金與證券交易法互相矛盾，主管機關帶頭錯誤示範。

政府不應干預股市，供需決定價格，多空都該是被尊重的投資方向。大股東為利益護盤，主力為出貨護盤，國安基金為護盤而護盤。大陸股市干預措施之多，硬拉後來也是破底。惡劣的放空條件空頭逆來順受慣了，也沒差多一個國安基金拉股票，國安基金買股票除了扭曲市場機制也是極度不公平的分配，一樣是股民，為什麼大立光漲停板，兆遠跌停板，偏心！有幾個散戶套大立光？買得起大立光的人不用幫吧。

股票市場最殘忍的事，就是被斷頭後股票拉到漲停板。誰在斷頭後趁人之危？

即使融資斷頭資金所剩不多，自然落底仍有機會以更便宜價格買回股票。國安基金在融資斷頭後拉股票，剝奪財富重新分配的機會。

3/20成交金額前十名股票，國安基金會不會買？包括台積電、國巨、聯發科、鴻海、玉晶光、玉山金、鈊象、環球晶、穩懋、華新科。前幾天融資斷頭被迫強制賣出股票的人，眼睜睜看著國安基金進場，斷頭的股票漲停板，是否會「不發一語、內心矛盾」。

誰說國安基金買的股票不能放空？沒看過護盤護到下市嗎？

投信基金買賣股票經理人必出具研究報告，國安基金也叫基金，規模更高達5000億，下單前有先CALL公司？參加法說？寫研究報告？還是隨他高興，隨便他買。買孫道存掏空的太電、葉素菲掏空的博達、洪登順掏空的洪氏英，這些股票合計虧損4.9億，由全民買單。去投保中心申請求償大名登記國安基金？下市的股票跟護盤能扯什麼關係，該不會是鬼關係？

不須交代動機，買進的股票消失，國安基金來無影、去無蹤，並非浪得虛名。

(本文作者為中華財經台分析師王文良)

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(中時電子報)