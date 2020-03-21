全球央行掀起降息潮，藉此因應新冠肺炎疫情造成金融市場劇烈波動，所帶來的資金流動性問題，然而，房產專家章定煊在臉書表示，以現在利率來說，根本降無可降，除了量化寬鬆，也沒別招，經濟接下來就是在貨幣氾濫、通縮、經濟不振矛盾循環。

美國聯準會(Fed)上周日晚間緊急宣布降息4碼，將基礎利率調低到0%-0.25%，宣告走回2008年金融危機後7年的零利率時代，澳洲、香港以及南韓紛紛宣布跟進，台灣也抵擋不住壓力，宣布降息1碼，重貼現率由1.375％調降至1.125％，為2016年以來首次降息，更打破金融危機時「彭淮南防線」，創下史上利率最低點。

章定煊指出，過去十幾二十年來，從1997亞洲金融風暴以來，全球經濟出現怪現象：主要經濟體瘋狂在金融體系灌注準備金，貨幣供給如火箭般上升，但通膨率卻越來越低，幾乎進入通縮，經濟持續不振，但股市、房市卻是一飛衝天。

由於經濟結構未變，降息無效，持續重啟貨幣寬鬆、貨幣供給狂飆，市場利率趨近於零，經濟成長率與通貨膨脹率疲軟，股市、房市不斷走高，貧富差距越來越大，民眾哀莫大於心死。章定煊提到，這些年來一直不會太看淡房市，強調要觀察貨幣政策，也就是說「不是我看好房市，是我看爛貨幣」，所以一定要投資理財，手上的購買力才不會被壞蛋騙走。

章定煊解釋，全球貨幣制度腐爛，交易媒介、記帳單位等貨幣功能還算能勉強支撐，但價值儲藏幾乎完全喪失功能。全球貨幣制度會走向衰敗，包括紙幣本位制，以及金融自由化這兩種制度影響，衍生性金融商品更是幫兇，加上美元濫發，全球金融體制進入惡性循環。

也因如此，民眾才會找尋保值的實質資產，包括黃金，甚至是房市，「每次看到千元鈔上面的四個小朋友，有智慧才看得見，他們嚴重營養不良，日益瘦弱」。章定煊表示，大國不仁，以全球為芻狗，民眾就是被金融巨鱷跟國家機器聯手收割的肥羊。

(中時電子報)