資深媒體人黃光芹日前在臉書槓上30年老友唐湘龍，直斥對方在政論節目的言論是在暗示「台灣因新冠肺炎疫情，已經死了1600人，不過因政府隱匿，所以没曝光」，稱唐湘龍已是在造謠；對此，唐湘龍昨(20日)也在主持廣播節目首度回應。

黃光芹日前在臉書槓上唐湘龍，稱對方在政論節目的言論在造謠，最後更以一句話酸爆對方，「我至今一直在猜，湘龍你之前突然消失了10幾天，一定看到了什麼陳時中看不到的！」不過黃光芹也強調自己與唐湘龍是多年老友，並不討厭對方，只是希望對方趕快回魂。

對此，唐湘龍昨日主持廣播節目中，也透過聊天室網友得知黃光芹的對他的批評指教，他說罵他的人多了，要網友別跟他說，也不要傳給他看，坦言自己工作多年，幾乎不看電視，也不看談話性節目與自己上的節目。

唐湘龍說對他個人指教，若是有內涵的，他一定會接受並認真思考，但大部分屬於名嘴漫談消費式的，那真的不重要，強調自己只希望在工作上面能更提供完整、精確、即時且立場充分揭露的訊息，他沒有要表演，也沒有要隱藏自己意圖，因為在公共領域發言時，信任才是最值錢的。

(中時電子報)