新冠肺炎疫情升溫，民眾到量販店買不夠，同步上電商平台搶貨，Yahoo奇摩購物中心表示，泡麵單日業績年成長19倍，與拌麵等「麵食類」躍升Yahoo奇摩購物中心Top10民生熱銷排行榜的第一名，亞軍則是保存期限較長的「罐頭」，生活需求必需品的衛生紙則排第三名。
新冠肺炎疫情升溫，民眾擴大補給，Yahoo奇摩超級商城店家買氣旺盛，其中，愛買單日業績飆升4倍，Yahoo奇摩拍賣近2日衛生紙業績成長2.3倍，調理包與泡麵訂單皆翻倍成長。
Yahoo奇摩購物中心進一步分析，麵食類市民生熱銷排行第一名，其中，以統一肉燥麵最受歡迎，其他熱門快煮麵還有名人加持的過海製麵所曾拌麵、韓國的農心辛拉麵皆相當受消費者歡迎。
而榜單外的隱藏版黑馬，則是咖啡因愛好者每日必備的心靈糧食「咖啡」，包含咖啡豆、二合一咖啡、罐裝咖啡等，也在這波民眾囤貨潮中，對比去年同期銷量成長10倍。
面對食品類業績飆升，Yahoo奇摩表示，平台商品將維持供貨水準，持續正常供應網友訂購。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。