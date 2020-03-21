新冠肺炎疫情升溫，民眾到量販店買不夠，同步上電商平台搶貨，Yahoo奇摩購物中心表示，泡麵單日業績年成長19倍，與拌麵等「麵食類」躍升Yahoo奇摩購物中心Top10民生熱銷排行榜的第一名，亞軍則是保存期限較長的「罐頭」，生活需求必需品的衛生紙則排第三名。

新冠肺炎疫情升溫，民眾擴大補給，Yahoo奇摩超級商城店家買氣旺盛，其中，愛買單日業績飆升4倍，Yahoo奇摩拍賣近2日衛生紙業績成長2.3倍，調理包與泡麵訂單皆翻倍成長。

Yahoo奇摩購物中心進一步分析，麵食類市民生熱銷排行第一名，其中，以統一肉燥麵最受歡迎，其他熱門快煮麵還有名人加持的過海製麵所曾拌麵、韓國的農心辛拉麵皆相當受消費者歡迎。

而榜單外的隱藏版黑馬，則是咖啡因愛好者每日必備的心靈糧食「咖啡」，包含咖啡豆、二合一咖啡、罐裝咖啡等，也在這波民眾囤貨潮中，對比去年同期銷量成長10倍。

面對食品類業績飆升，Yahoo奇摩表示，平台商品將維持供貨水準，持續正常供應網友訂購。

(中時 )