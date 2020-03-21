新冠肺炎肆虐，從亞洲蔓延到歐美。資深媒體人趙少康認為，人口不斷增加，地球實在是撐不了這麼多人。前民進黨立委沈富雄直言，「你講這一句很慘忍，趕快收回去，不然網路會罵你。」

趙少康在政論節目《少康戰情室》中表示，有資料顯示，人口不斷增加，就算沒有這個病、也有那個病。人類現在人口已經要多少億了？已經要70億人口，到2023年、再3年就要80億了，很快就100億了，地球實在是撐不了這麼多人，它的環境資源都撐不了的。

沈富雄馬上說，他反對，因為最近人口增加最多的就是非洲，現在非洲的疫情最輕。趙少康反駁指出，跟這個疫情無關啦，他講的是整個地球資源的運用。沈富雄回說，「你講這一句話很殘忍，趕快收回去，要不然網路會罵你。」趙少康則說，沒有關係，是資源的運用。沈富雄批，「你這個就是偏見嘛！」

趙少康解釋，當全世界人口超過100億的時候，想想看我們的資源、我們的環境、我們的空氣、我們的水，大家都搶奪，這是真的是一個很嚴重的問題。

前衛生署長楊志良則緩頰表示，現在已開發國家的生育率都大幅下降，就只剩下那個最窮的國家還在生。趙少康指出，但整個世界的人口，還是在往上升。

(中時電子報)