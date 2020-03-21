新冠肺炎疫情升溫，台灣連日來確診數激增，幾乎全是歸國遊客，也讓前陣子堅持出國的人成為箭靶，但一名年輕人堅持赴日，在19日前往高雄小港機場準備出境，一旁母親則含淚送行，原因曝光後網友也紛紛送上祝福。

根據《三立》報導，這名25歲的許姓學生堅持赴日，原來是因為努力念書後，好不容易申請到公費留學，終於可以前往神戶大學就讀研究所，儘管日本政府蓋牌，導致疫情不明，但由於獎學金明文規定不得延期，想延到下學期再去就只能自費，他也怕錯過這次機會就再也無法實現夢想，只好咬緊牙根收拾行李前往日本圓夢。

一旁的媽媽儘管擔心，哭紅了眼，但也支持兒子築夢的決定。網友看到消息也紛紛表示：「這個真的沒辦法，加油」、「獎學金制度不能因應疫情改變嗎」、「留學真的無奈，尤其是家庭經濟沒很好的真的沒辦法」、「是我的話我也會選擇留學」、「祝福，記得去日本要勤洗手」。

(中時電子報)