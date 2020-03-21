從事保險工作30年的富士達保經董事長廖學茂，近日通過朝陽科大審核，晉升管理學院「學門講座教授」，未來將繼續傳授財務金融、人力資源管理和行銷等結合實務的學術知識，幫助莘莘學子求學期間奠定專業基礎，逐步了解產業趨勢。

廖學茂原本為五專學歷，秉持「活到老，學到老」精神，先後完成政治大學和北京大學碩士學位後，目前仍攻讀台灣大學財務金融研究所，於「企業領導人」、「教授」和「學生」等多重身分切換，廖學茂是「斜槓人生」代表，他說，「斜槓人生」確實很多挑戰，但能學到不同領域的知識，才是最重要的。

晉升朝陽科大學門講座教授後，廖學茂勉勵年輕人，若有能力別害怕學習和挑戰，試著成為「斜槓青年」，才能替自己開創無限的可能性。

廖學茂30年前從保險業基層業務員做起，培養保險銷售技巧，先後於數家大型保險公司擔任執行副總、總經理等高階主管職；2007年間，廖學茂看見保險業產銷分離的趨勢，毅然成立富士達保險經紀人公司，在其嚴謹領導下，富士達保經目前更擠身台灣前十大保經公司，旗下多達2500多名同仁。

擁有豐富且完整的行銷經驗和企業管理實務，廖學茂投身教育工作，曾擔任東南科大和崇右科大助理教授，以及政大商學院企業導師，傳授自身經驗協助產學合作培育；2010年起，「朝陽科大」借重專業及豐富的業界人脈和社會聲望，正式邀請他於行銷與流通管理系任教。

(中時 )