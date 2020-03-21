人死後回來託夢的故事時有耳聞，有網友就說爺爺過世時，他一直夢到放在冰櫃的爺爺說眼睛痛，結果他去看了爺爺的遺體竟然發現遺體的眼睛已然凹陷。

網友在《Dcard》分享爺爺常常向他託夢的經驗，他表示爺爺在世時，與自己感情最好，晚上吃完晚餐在客廳看電視，原PO就會在旁跟阿公聊天、幫他按摩肩膀、幫他梳頭髮直到日前爺爺因為肺癌過世。他說，阿公當時冰在冰櫃，自己一直夢到爺爺，夢裡的他說冰櫃冰的祂眼睛好痛，桌上出現眼藥水...後來就醒了，沒想到原PO去看冰櫃的阿公，竟然看到躺在裡面阿公眼睛被冰到都凹陷了。原PO也分享，阿公下葬後，自己仍然常常夢到祂，某天晚上，原PO夢到阿公跟他說「很熱」。原PO在夢裡摸阿公的背竟然都是「濕熱的 都是水...」結果隔天問媽媽，得到原來是「阿嬤用塊紅布把阿公的墓蓋起來了！」讓媽媽非常驚訝，直說原PO「非常可怕」

許多網友也分享自己被託夢的經驗「以前阿公阿媽回來託夢給我媽說他們又濕又冷，然後那週假日去靈骨塔看果然整個靈骨塔漏水，後續換靈骨塔我媽夢到阿公阿嬤很開心」、「我也很愛我阿嬤！真的很愛！頭七當天夢到她穿著她最愛的舊式禮服跟我說再見...我就知道她真的要走了」、「我阿公是過了中秋節的12點以後走的，只要我沒按時掃墓，他就會來夢裡要我有空去看看他...」

(中時電子報)