面對台灣企業面臨世代交替關鍵時期以及數位轉型等刻不容緩議題，外貿協會、台灣微軟與美國在台協會繼去年12月首度攜手於台北開辦「AI加油站」高階培訓課程，大獲企業好評，今年3月20日再度聯手，於貿協台中辦事處舉辦「AI加油站」，共有來自中部地區共23家企業34位學員參加。

外貿協會董事長黃志芳表示，這波疫情對企業經營影響很大，數位轉型快的公司，更有能力因應疫情挑戰，每個公司都應視自己為數位公司，未來的趨勢將是產業AI化、AI產業化，而在發展至AI之前，企業必須先數位轉型，特別是經過這波疫情的考驗，世界將會大大不同，產業營運的方式必定也將翻轉，期盼透過這一天的腦力激盪，大家共同攜手「轉骨」。

AI 研發中心執行長張仁炯提醒大家思考幾個問題，科技及網路對於年輕人來說是家常便飯，所以公司的營運、行銷及設計模式必須思考是為了哪個世代？現在做的決定是為了現在還是未來？企業一二代對科技的運用認知往往不同，也造成企業轉型不易，而過去數波的轉型中台灣企業已錯過一些機會，這一波的數位科技，台灣中小企業必須好好把握。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成則分享，微軟如何由軟體公司，轉型為不以研發及技術為主，而是以顧客需求為本，同時強調公司須創新，微軟的成功轉型讓微軟成為市值最高的公司之一。

AI研發中心副總經理呂文榮則以深入淺出方式介紹AI的3大基石，資料、雲＋邊緣運算、演算法，以及數位化過程要注意的資安問題，AI不只存在實驗室，而是存在人們周遭，每個人的生活都和AI密切結合，課程中也由實際範例討論AI及智慧製造等議題。

(旺報 )