新冠肺炎來勢洶洶！從亞洲蔓延到歐美，世衛日前也宣布歐洲已成世界疫情中心。義大利20日新增確診病例增加5986例，累積確診47021例，死亡病例增加627例。德國累積確診病例達到20635例，超越西班牙的20142例，累積確診病例排名世界第3。

新冠肺炎疫情延燒，各國人心惶惶，台灣近日突破百例確診，歐美地區步入疫情的高峰期。義大利利死亡數為3405例超越大陸的3千2百多例，成為全球死亡數最多的國家。

此外，德國累積確診病例達到20635例，超越西班牙的20142例，累積確診病例排名世界第3。另馬達加斯加總統證實，國內出現3起新冠肺炎確診病例。

世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），並宣布此病為「全球大流行」，台灣也出現多個確診病例。即使公衛專家們用盡蠻荒之力加速防疫，但對於防治與控制仍極其有限，全球瀰漫著一股不確定的氛圍。

(中時電子報)