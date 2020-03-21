春天不只賞花，還有可愛「火金姑」閃亮亮!每年一到春季都有成群遊客蜂擁至陽明山、奧萬大等景點賞螢，但大家知道除了這些知名景點外，其實新北市也有好地方可以賞螢喔！新北市五股區的「準休閒農場」即將在4月為大家推出春季賞螢套餐，歡迎親近大自然。

準休閒農場盆栽DIY體驗活動。（圖取自新北市農業局官網）

準休閒農場是新北市五股區唯一一家合法休閒農場，園主李良祺先生表示希望生活在都會區的大家也能與自然親近，因此場內設有蘭花園、瀑布、生態池與生態步道等設施，讓遊客盡情徜徉在花香與蟲鳴中，這裡也設有蝴蝶館、自然館、生態館及可愛動物區，並有專人提供生態教育，對生態有興趣的朋友也可以來這裡參加導覽。

準休閒農場特調肥皂水作出大泡泡。（圖取自新北市農業局官網）

此外農場也規劃DIY體驗區，提供彩繪盆栽、彩繪風箏、拓印環保袋等手作活動，還可以在水池邊享受刺激的釣螯蝦體驗，以及用農場特調泡泡水吹出超大七彩泡泡。

準休閒農場長期致力於螢火蟲復育，今年度螢火蟲培育情況非常良好，總共孵化超過10萬隻幼蟲，因此準休閒農場特別在螢火蟲季為大家準備了「2020年準休閒農場春季賞螢活動--螢河之花火季」，活動時間為4月18日至6月7日的周六及周日，每人票價250元，包含螢火蟲生態解說及室內、室外賞螢等遊程，三五好友可以一起結伴賞螢！目前準休閒農場更與麗京棧酒店合作，入住免費送園區門票。

另外園主李良祺先生也呼籲遊客都要戴口罩，農場也備有體溫計及酒精，入園前都要經過體溫量測及酒精消毒才能進入園區，確保所有遊客都能快樂出門，平安回家。

新北市政府農業局表示，準休閒農場位於五股垃圾山專案範圍內，配合市政府政策推動生態復育及食農教育，為五股帶來新氣象。

(中時電子報)