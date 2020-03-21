宅經濟興起，冷凍料理需求節節高升，均衡蔬食亦成為不少消費者購買首。 Green Monday與全家便利商店聯手推出蔬食懶人包「媽媽煮藝X OmniPork新蔬食冷凍杯裝」，有泰式打拋燴飯、韓式炸醬麵等口味，方便現代忙碌的上班族、學生，可快速料理，享受美味也主重均衡營養。

「韓式炸醬麵」將¬OmniPork新豬肉加入甜甜鹹鹹的韓式炸醬，每一口都吃的到豬肉的美味！（主辦單位提供）

怎麼吃才健康？有人不吃澱粉減肥，瘦的快復胖也快；有人吃水果減肥，卻愈吃愈胖，其實少量多餐，均衡飲食是關鍵。有業者看好現代人忙碌，無充裕時間料理，推出蔬食懶人包「媽媽煮藝X OmniPork新蔬食冷凍杯裝」，也開發出異國料理口味2款。

泰式打拋燴飯－微波後稍微攪拌，每一粒米飯都拌有泰式醬汁和豐富口感的OmniPork新豬肉。迷人的九層塔香充滿鼻腔，OmniPork新豬肉配搭酸甜番茄和適量辣椒，完美融合成開胃的泰式經典滋味！

韓式炸醬麵－OmniPork新豬肉加入清甜的洋蔥和少許辣椒一同熬煮成為甜甜鹹鹹的韓式炸醬，不僅甜香撲鼻，Q彈麵體與醬料完美融合，每一口都吃的到OmniPork新豬肉的美味！

雖說食品結合創意，省時便利也美味，然要健康，也要多運動。衛生福利部公布「國民飲食指標」及「素食飲食指標」建議：日常飲食依據飲食指南建議的六大類食物份量攝取，所攝取的營養素種類才能齊全。

衛福部建議，三餐以全榖為主食提供身體適當的熱量，可以幫助維持血糖，保護肌肉與內臟器官的組織蛋白質。多選用高纖維食物，促進腸道的生理健康，還可幫助血糖與血脂的控制。少油、少鹽、少糖，並多喝開水。

(中時電子報)