新冠肺炎疫情全球升溫，美國國務院19日宣布停發全球常態性簽證，投資人也看壞未來全球經濟，美股20日開高走低，道瓊指數收盤跌913點，估單周跌17%，創金融危機來最慘。

美國國務院19日把全球旅遊警示提升至最高的第4級，呼籲民眾避免出國，美國國務院19日宣布停發全球常態性簽證，由於疫情升溫，投資人對未來經濟憂心，美股下跌。

美股20日開高走低，道瓊工業指數終場下跌913.21點，或4.55%，收在19173.98點；標準普爾500指數下跌104.47點，或4.34%，收在2304.92點。以科技股為主的那斯達克指數下跌271.060點，或3.79%，收在6879.518點。美股三大指數下跌，道指本周下跌17%，創下2008年10月下跌18.2%來最大單周跌幅

歐洲股市續強，倫敦FTSE 100指數上漲0.76%，收在5190.78。法蘭克福DAX 30指數上漲3.70%，收在8928.95。巴黎CAC 40指數上漲5.01%，收在4048.80。

(中時電子報)