美股今天不敵沉重賣壓，震盪收黑，呈現2008年以來最大週線跌幅。

道瓊工業指數終場下跌913.21點，或4.55%，收在19173.98點；標準普爾500指數下跌104.47點，或4.34%，收在2304.92點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌271.060點，或3.79%，收在6879.518點。

(中央社)