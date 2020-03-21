位在台北公館的自來水園區是大小朋友親近大自然好去處，除能戲水，也有美麗巴落克建築可欣賞。為傳達聯合國「世界水日」珍惜水資源理念，台北自來水事業處與公共電視合作拍攝「飲水思源頭—台北好水探秘」影片，3月21日於台北自來水園區首映，首映會當天免費入園。

觀音山蓄水池。（圖取自台北旅遊網）

來親近大自然，飲水思源頭！今日自來水園區不僅可免費入園，，也邀請台北市長柯文哲與公共電視總經理曹文傑女士也會到此參訪，傳達台北市政府對水資源建設的關心。

北水處說明在拍攝準備過程中探勘台北水道觀音山蓄水池古蹟，意外發現百年前的日本左官(泥水匠)櫻井泰吉在天花板上留下姓名、日期和日本家鄉的地址，可能當作人在台北異鄉的紀念。

為了感謝這位左官參與台北水道建設，北水處於當日中午12時至下午4時，免預約開放觀音山蓄水池，請民眾一起參觀新發現的百年前的簽名，另考量蓄水池場域安全，每次採30位入場管制。

相鄰水園區的寶藏巖國際藝術村，當日也會開放小觀音山上連通道，讓民眾一次暢遊兩地，而「飲水思源頭」影片會在寶藏巖同時播放，歡迎親子同遊體驗公館人文古蹟的魅力風華！

歡迎大小朋友出遊，然近來新冠肺炎疫情仍在，提醒大家，搭乘大眾運輸工具、出遊時最好也能戴口罩，也要勤洗手、多運動增加免疫力！也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

櫻井泰吉加中文字。（圖取自台北旅遊網）

(中時電子報)