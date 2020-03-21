新冠疫情持續，口罩已成生活必須品，但戴久磨損臉部肌膚，或是才戴半日就沾滿油垢、粉底、口沫而臭髒，連帶出現丟棄問題，成為防疫一大隱憂。

台灣保養品牌elsagusa與台灣面膜專家Vernant合作，將日本用於製作高價口罩內襯或高價面膜的天然材質高透氣不織布，製為「耳掛式口罩拋棄式保潔墊」，墊於臉部與口罩間，讓口沫被它完整吸付，經過一天後口罩內層仍維持乾淨。

目前部分市售口罩襯墊為壓低成本，吸濕與透氣效果皆差強人意，容易產生悶熱感，戴久會禁不住拉開透氣，直接威脅健康。

貼心設計兒童版保潔墊

elsagusa所選用的Vernant口罩保潔墊採高透氣不織布，天然材質的涼感纖維透氣舒爽，讓戴口罩變得不那麼痛苦，睡覺時可戴著，預防口鼻乾燥。同時，耳掛式設計可避免久戴傷痛耳朵皮膚，並能增加幅貼度，多一層舒適和安心。

即日起至3月31日開放體驗，凡購買elsagusa產品每滿1500元就送6片耳掛式口罩拋棄式保潔墊。同款兒童版保潔墊也已推出，詳情可參閱官網(http://www.elsagusa.com/shop)。

(中時 )