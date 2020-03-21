韓聯社：北韓發射不明飛行體 08:252020/03/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓聯社（Yonhap）今天引述南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）報導，北韓發射一枚不明飛行物體落入朝鮮半島東部海域。 路透社目前無法立即連繫上合同參謀本部發言人。 日本海岸防衛隊今天指出，北韓似乎發射一枚飛彈，落入日本專屬經濟海域。 (中央社) #北韓 #參謀本部 #參謀 #海域 #合同 也許您會感興趣 國際熱門新聞 全身著火、像吞玻璃！她曝新冠肺炎恐怖症狀 - 國際 新冠肺炎》美國對墨西哥實施境管！紐約確診破7千例 跟進加州「禁足令」 - 國際 病毒侵入白宮首例！副總統辦公室員工確診 - 國際 新冠肺炎》義大利確診4.7萬例！德國確診病例逾2萬 超越西班牙成世界第3 - 國際 紐約新冠疫情告急！醫護體系將崩潰 州長公開求救 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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