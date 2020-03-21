韓聯社（Yonhap）今天引述南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）報導，北韓發射一枚不明飛行物體落入朝鮮半島東部海域。

路透社目前無法立即連繫上合同參謀本部發言人。

日本海岸防衛隊今天指出，北韓似乎發射一枚飛彈，落入日本專屬經濟海域。

(中央社)

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