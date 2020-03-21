小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（21日）新聞重點。

【1】江主席第一案 公民權下修18歲付委

國民黨立委江啟臣接黨主席後，在立法院的第一項修法提案就是公民權下修至18歲。昨日由他領銜提案的《總統副總統選罷法》、《公職人員選罷法》修正草案，在立院走完一讀程序，交付委員會審查。儘管民眾黨、時力及民進黨，也接連表態支持下修公民權，但從立法程序，藍軍已先搶下話語權。

【2】紓困觀光業 政府加碼百億救命

新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光產業，國內旅行社龍頭雄獅也撐不住，董事會昨日決議董事長與全體董事將不領取2019年酬勞，副總減半薪、協理級減薪3成。交通部長林佳龍昨宣布，政府將加碼百億「救命錢」紓困觀光業，另拿出3億元補貼取消出團的手續費，相關方案預計10天內出爐。

【3】國民3月經濟信心 創93個月新低

新冠肺炎疫情持續升溫，國泰金控昨公布3月國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況與展望樂觀指數滑落至負57.8及負47.9，民眾對景氣展望創93個月以來新低。

【4】白嘉莉畫展豐收 資深鐵粉落淚捧場

「最美麗主持人」白嘉莉在台北舉行的畫展進入尾聲，期間最讓她有感觸的，是自己離開螢光幕那麼久，沒想到還是有很多忠實粉絲前來支持，她感激地說：「愛護我的粉絲朋友們都沒有離開我、忘記我。」

【5】中職拚開賽 員工採分流上班

中職積極爭取例行賽順利開打，不只正擬定球季防疫措施，希望通過政府同意，自身也提高防疫標準，新計畫為讓員工採人員分流方式上班，以裁判為例，配合一、二軍賽事及兩地開打，將分成4組上班，且制定各組不接觸原則，以確保中職賽事盡量不受影響。

(中時電子報)