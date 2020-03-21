全英羽球公開賽在新冠疫情中落幕，比賽時間為3月11至15日，而且又是BWF超級1000賽事，總獎金110萬美元，簡直是鼓勵選手冒著染疫風險前去比賽。

印度前世界羽球球后賽娜(Saina Nehwal)對此非常不滿，她推文寫道：「比起運動員的健康，金錢顯然被放在更重要的位置，除了這個理由，我想不出為何全英公開賽要堅持繼續舉行。」

聽聞台灣有球類國家隊陪練員在此期間於海外染疫(去過西班牙、德國、英國)，詳情仍在調查並需要保護患者隱私，但已讓同樣身為運動員的讓賽娜十分震驚：「不會吧，太令人驚訝了。」另一名印度女將Ashwini Ponnappa也在關注並轉貼了台灣疫情記者會的新聞。

全英賽的現場防疫管理不佳，沒有防護就開放上萬觀眾進場，亦不限制選手的肢體接觸。事實上英格蘭的指標職業運動英超足球在3月13日就宣布停賽，全英羽球顯然缺乏警覺。印度有幾位選手因此棄賽沒有前往。

(中時電子報)