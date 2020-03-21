病毒侵入白宮首例！副總統辦公室員工確診 07:212020/03/21 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國副總統彭斯發言人20日發表聲明指出，彭斯辦公室一名員工已確診新冠病毒，不過總統川普與彭斯皆與這名員工近期並未有近距離接觸。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透社報導，美國副總統彭斯發言人20日發表聲明，表示彭斯辦公室一名員工已確診新冠病毒，不過總統川普與彭斯皆與這名員工近期並未有近距離接觸，未來將按照疾管中心指示，進一步追蹤病毒來源。 文章來源：Member of U.S. Vice President Pence's office tests positive for coronavirus (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #NCP #新型冠狀病毒 #COVlD-19 #美國 #全球 #確診 #員工 #彭斯 #病毒 #白宮 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳大利亞新冠肺炎確診病例上升至449例 16:122020/03/17 國際 確診個案再創新高 國內新增10人 15:162020/03/17 生活 隔離病房最大量 超過2萬床 04:102020/03/18 生活新聞 短評／陳時中玻璃心 04:102020/03/18 時論廣場 關鍵3例 憂成社區傳播破口 04:102020/03/19 生活新聞 真衰！日前被傳確診 現在數百萬人要求他下台 17:072020/03/19 國際 今新增24例境外移入 3例本土 再1死 15:542020/03/20 生活 苗縣議員質詢曝疑似個案資訊 衛生局收集事證送警局調查 16:412020/03/20 生活 每日多更多？我國新冠肺炎確診大增27例 16:412020/03/20 生活 土耳其旅遊團再爆案外案！搭同班機旅客也確診 20:452020/03/20 生活 國際熱門新聞 全身著火、像吞玻璃！她曝新冠肺炎恐怖症狀 - 國際 病毒侵入白宮首例！副總統辦公室員工確診 - 時事 新冠肺炎》美國對墨西哥實施境管！紐約確診破7千例 跟進加州「禁足令」 - 國際 新冠肺炎》義大利確診4.7萬例！德國確診病例逾2萬 超越西班牙成世界第3 - 國際 紐約新冠疫情告急！醫護體系將崩潰 州長公開求救 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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