據路透社報導，美國副總統彭斯發言人20日發表聲明，表示彭斯辦公室一名員工已確診新冠病毒，不過總統川普與彭斯皆與這名員工近期並未有近距離接觸，未來將按照疾管中心指示，進一步追蹤病毒來源。

文章來源：Member of U.S. Vice President Pence's office tests positive for coronavirus

(中時電子報)

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