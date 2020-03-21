據路透社報導，美國副總統彭斯發言人20日發表聲明，表示彭斯辦公室一名員工已確診新冠病毒，不過總統川普與彭斯皆與這名員工近期並未有近距離接觸，未來將按照疾管中心指示，進一步追蹤病毒來源。

(中時電子報)