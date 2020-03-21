西班牙巴塞隆那機場（Barcelona Airport）昨（20日）發生一起恐怖攻擊事件，一輛汽車清晨時駛入機場航廈，所幸受到新冠肺炎疫情影響，機場內幾乎沒有旅客，因此沒有人傷亡，而車內2名歹徒也隨即遭警方逮捕。

綜合外媒報導，這起事件發生在昨天早上5點，2名激進的伊斯蘭教徒開著一輛灰色客車衝進巴塞隆那機場1號航廈，根據警方的說法，2人闖入機場後一路開到美食廣場，警方隨即趕往現場逮人，而歹徒被捕時不斷地高喊伊斯蘭口號。

（圖／翻攝自網路）

據悉，拆彈小組到場後非常謹慎，但並沒有在這輛車發現爆炸裝置、武器及彈藥，因此當地警方已將這起事件排除為恐怖攻擊，而機場目前也恢復運作；由於目前受到新冠肺炎疫情肆虐，機場內旅客並不多，這場攻擊事件才沒人傷亡。

由於伊斯蘭激進份子曾在2017年開車亂撞行人，當時造成16人死亡，因此當類似的事件再度上演，警察局長薩倫特（Eduard Sallent）表示，目前尚未了解犯案動機，經調查發現2人有阿爾巴尼亞（Albania）的國籍，會持續追查犯案原因。

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(中時電子報)