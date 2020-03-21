全球各國正面臨新冠肺炎的病毒威脅，民眾除了戴口罩、勤洗手，也紛紛尋求各種增強免疫力，避免生病的方法，希望遠離疾病威脅。但英國辣模翠西．姬絲（TracyKiss）建議的方法，可能敢嘗試的人不多。在防疫的關鍵時刻，她計畫每天汲取男友「原汁原味」的精液，直接用吞的，來對抗新冠病毒。

根據英國《太陽報》與《每日郵報》等媒體報導，今年32歲的翠西．姬絲，是網路上很有名的「吞精姬」。她十分推崇生吞精液的好處。她曾經在受訪時提到，男性精液是非常天然又營養的維他命，且不含任何人工添加物，最重要的是，取得完全免成本，每天來一點，可以直接「吞原汁」，或是混在也很營養的精力湯一起喝下，她認為這樣一天所需的維生素、礦物質等營養素，就已足夠。

不過針對這位「吞精姬」的精液抗病毒、精液顧身體的說法，醫界沒有相關專業人士出面替她背書。不過「吞精姬」眼見新冠肺炎全球肆虐，還是拍了影片宣導「吞精」的好處，希望大家在疫情流行期結束前，能夠多多保護自己，把健康放在第一位。

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(中時電子報)