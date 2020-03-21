新冠肺炎後遺症令人聞風喪膽，台大兒科醫師吳其穎在YouTube影片中分享，肺部纖維化唯一的根治方法只有「換肺」一途，但就目前資料來看，僅3至5%的患者會出現此後遺症，但大家仍要好好保護自己。

吳其穎在YouTube頻道《蒼藍鴿的醫學天地》指出，新冠肺炎的後遺症「肺部纖維化」是因肺部受病源體感染，產生嚴重發炎反應，身體的免疫系統會派出白血球來攻擊新冠病毒，但兩軍交戰的過程，無論誰輸誰贏，做為戰場的肺部，都會變成斷垣殘壁，被炸的坑坑疤疤。

蒼藍鴿提到，當肺部重傷以後，會召喚「纖維母細胞」來修復受損的地方，可是纖維細絲缺乏彈性，製造太多、堆積在肺泡之中，便會影響換氣功能，可能爬幾層階梯就氣喘吁吁，出現心肺功能下降的後遺症。

蒼藍鴿說，但最驚悚的是肺部纖維化是不可逆的疾病，唯一的根治方式就是「肺臟移植」，但即便成功移植了，未來一輩子都要服用抗排斥藥物，因此不幸罹患這個後遺症，真的是件非常麻煩的事情。

蒼藍鴿表示，根據現在的資料顯示，這波病毒造成的肺部纖維化的機率約3到5%，不過新冠肺炎是個新興疾病，其研究數據會不斷更新變化，因此大家還是要密切注意、防範，避免染病。

(中時電子報)