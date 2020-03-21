南投縣水里鄉昨（20日）驚傳衝突命案！劉姓、李姓國中學生，放學後在市區買飲料時，李姓學生疑因叫劉姓學生綽號，引發劉生不滿，拿出美工刀射中李生左側頸動脈，當場血流如注送醫不治。

事發後幾小時，一名自稱李生的父親今天（21）凌晨在臉書社團《我是南投人....更是水里人!!!!!》發文上網發文表示，其子從小就患有「妥瑞氏症」，大家都會以異樣眼光嘲笑他，「我們是受害者，但是每一則新聞都說我兒子去挑釁別人！」。

李生父親澄清說，他兒子與劉姓學生並不是好朋友，就連家庭狀況也遭報導扭曲，「懇求大家幫忙分享，還我兒子一個清白」。

據了解，妥瑞氏症患者會不受自主控制，發出清喉嚨的聲音或聳肩、搖頭晃腦等，本身並非故意或習慣性做出這些動作，其症狀乃肇因於腦內多巴胺不平衡所致。

網友看完發文後紛紛留言：「看了很難過」、「希望大家能多多了解妥瑞氏症，多了解、多宣傳也許就能減少許多的憾事發生了」、「爸爸辛苦，請節哀」、「不捨這個乖小孩，李爸爸請節哀」。

據了解，劉生、李生昨天放學後，李生疑以譏笑方式叫劉生的綽號，結果引發劉生不滿，拿出美工刀威嚇，並直接朝李生擲美工刀，不料射中對方左側頸動脈，送醫後仍宣告不治。遭李生反嗆「拿刀很囂張？」劉男直接朝對方擲美工刀，結果射中李生左側動脈，李生當街濺血。

集集警方表示，已經報請南投地檢署檢察官明天相驗，了解致命原因並且釐清案情。

(中時電子報)