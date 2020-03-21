【1】 德國確診病例逾2萬 超越西班牙成世界第3

歐美逐漸進入疫情高峰，自昨日創下3405例、超越大陸3千2百多例死亡病例後，義大利20日新增627起病例，創下單日最高；而德國累積確診病例達到20635例，超越西班牙的20142例，累積確診排名世界第3。

【2】 紐約確診破7千例 跟進加州「禁足令」

自加州州長紐松要全州4000萬居民都待在家裡，除了購買生活必需品之外，最大程度減少外出；確診超過7千的紐約州，州長古莫下令所有非民生必需企業全體員工待在家，並加強規範民眾外出，但強調這並非「就地避難」。

【3】 美股震盪收黑 創2008年來最大週線跌幅

美股20日不敵沉重賣壓，震盪收黑，呈現2008年以來最大週線跌幅。道瓊工業指數終場下跌913.21點，或4.55%，收在19173.98點；標準普爾500指數下跌104.47點，或4.34%，收在2304.92點。以科技股為主的那斯達克指數下跌271.060點，或3.79%，收在6879.518點。

【4】 民眾無視防疫建議 英相令全國酒吧咖啡廳關閉

雖然英國首相強生雖然建議民眾保持社交距離，但許多人照常上酒吧，隨著週末即將到來，他20日終於下令全英國的酒吧、咖啡廳、餐廳從今晚起儘快關閉。

【5】 北韓發射不明飛行體

韓聯社20日引述南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）報導，北韓發射一枚不明飛行物體落入朝鮮半島東部海域，為本月第3次發射不明飛行物。

(中時電子報)