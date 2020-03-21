台裔美籍球星林書豪抵達北京並在IG報平安，準備重啟CBA賽事。他前日批評美國總統川普(Donald Trump)擴大對亞洲人的種族歧視，但在他的推特出現許多人反唇相譏，認為「中國肺炎」的名稱無關乎歧視。
林書豪推文說：「我不想再聽到德國麻疹和西班牙流感這種類比，現實是包括我認識的亞裔美國人在內，確實受到(汙名化)傷害。我才不在乎過去的命名，我只知道這些刻意操弄的排華言論正在打擊亞洲人。你能肯定他(川普)形容病毒的方式沒有潛藏任何排華意識？你能告訴我亞裔在美國沒有受到暴力攻擊？」
亞裔受到的不公待遇已持續多年，林書豪畢業於哈佛大學，美媒CNN報導，黑人、印地安人、拉美裔高中生只要在SAT測驗(學術水準測驗考試)獲得1100分(滿分1600)就能跨過門檻，但是亞裔必須達到1380分(男)、1350分(女)才安全，足足多出250分。
哈佛大學統計，亞裔美國人一度在SAT取得連續18年最高分(1995-2013年)，領先所有種族。結果亞裔成為美國「種族平衡」的受害者，他們的錄取率與高分不成比例。這些林書豪都不願計較，他只是單純認為「流行病不該做為霸凌亞裔的藉口。」
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。