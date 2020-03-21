Can you honestly tell me there is ZERO anti-Chinese sentiment in all his characterizations of the virus? Can you honestly tell me Asians aren't being unfairly physically attacked today in the US? Is it that hard to use coronavirus or COVID-19? We playin the blame game in a crisis https://t.co/OsGo5wvW1k — Jeremy Lin (@JLin7) March 17, 2020

台裔美籍球星林書豪抵達北京並在IG報平安，準備重啟CBA賽事。他前日批評美國總統川普(Donald Trump)擴大對亞洲人的種族歧視，但在他的推特出現許多人反唇相譏，認為「中國肺炎」的名稱無關乎歧視。

林書豪推文說：「我不想再聽到德國麻疹和西班牙流感這種類比，現實是包括我認識的亞裔美國人在內，確實受到(汙名化)傷害。我才不在乎過去的命名，我只知道這些刻意操弄的排華言論正在打擊亞洲人。你能肯定他(川普)形容病毒的方式沒有潛藏任何排華意識？你能告訴我亞裔在美國沒有受到暴力攻擊？」

亞裔受到的不公待遇已持續多年，林書豪畢業於哈佛大學，美媒CNN報導，黑人、印地安人、拉美裔高中生只要在SAT測驗(學術水準測驗考試)獲得1100分(滿分1600)就能跨過門檻，但是亞裔必須達到1380分(男)、1350分(女)才安全，足足多出250分。

哈佛大學統計，亞裔美國人一度在SAT取得連續18年最高分(1995-2013年)，領先所有種族。結果亞裔成為美國「種族平衡」的受害者，他們的錄取率與高分不成比例。這些林書豪都不願計較，他只是單純認為「流行病不該做為霸凌亞裔的藉口。」

(中時電子報)