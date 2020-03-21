新冠肺炎全球肆虐，中央流行疫情指揮中心宣布，所有入境者都需居家檢疫14日，若無親友接機，需搭乘防疫計程車。不過一名網友卻爆料，桃園機場有多名「白牌車」司機光天化日下攬客，還謊稱自己開的也是防疫計程車，讓網友擔心會成為防疫破口。

台北市一名網友在PTT八卦板發文表示，3月18日自馬來西亞返國，在入境大廳看到4名以上的白牌車業者當眾攬客，完全無視站在一旁的機場保全。原PO詢問：「你們是防疫計程車嗎？」對方回答：「是。」並直接開價1200元，為了接到生意還對原PO說：「你去那邊排隊跳表的現在搭不到啦，根本沒車，而且比我這個貴。」

原PO再次確認對方究竟是不是防疫計程車，又得到肯定的答覆，便半信半疑跟著對方上車，但一坐上車就清醒了，馬上要求出示合法防疫車業者的證明。原PO說：「接著司機開始543，一下說車上沒有啦、一下說還要去機場櫃檯拿很麻煩、一下說要回公司、一下說我們是靠行車隊的要跟車隊拿。」最後直接丟包原PO。

原PO被騙上車，立馬警覺有異，之後下車報警處理。（圖／PTT）

原PO返回入境大廳詢問，確認剛才的司機是白牌計程車業者，立馬找上保全，但保全表示只能「柔性勸導」並協助聯絡航警。原PO自行找上白牌業者勸說，不過被全部的白牌司機無視；直到航警出現，這些司機才躲起來，最後也沒有被抓到。

原PO最後排隊搭乘政府認證合格的防疫計程車回家，價格不到1300元，他痛批白牌車在機場欺騙旅客，「載過多少風險旅客沒人知道，我只知道下機時CDC的同仁守的很辛苦，結果卻是走進國門後有一群沒良心的在扯後腿。還依稀記得台灣首例死亡案例就是白牌車業者，這些人不怕死，我怕。」

網友看後紛紛表示「不要成為防疫破口」、「能不能守住就看回來的這波了」、「請時中一定要重罰他們」、「這超誇張，根本很難追到感染源」、「膽子大到假冒政府安排的車」；不過也有網友認為「白牌計程車和家人來載有差嗎」、「其實沒有禁止自己叫車，重點是要找得到人」。

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(中時電子報)