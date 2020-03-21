美國智庫傳統基金會日前公布2020年「經濟自由度指數」報告顯示，該指數創立25年來，香港排名首次跌下榜首位置，至全球第二。大學學者21日在陸媒指出，熟悉社會指數評估的專家很容易發現，這個保守派主持的指數，以理論上有爭議的右翼自由主義價值觀為標準，利用從其他國際評估項目中獲取的二手甚至N手資料為依據，修修剪剪、縫縫補補而成，標準主觀、資料陳舊，在科學性、專業性和可靠性都有存疑之處。

中國社會科學院法學研究所研究員支振鋒《環球時報》撰文支振鋒表示，尤其是該指數把香港與大陸在貿易、旅遊和金融等領域加強聯繫，視為「使香港經濟自由度風險增加」的因素，顯然有違實際情況，體現了該報告自帶的偏見。

文章稱，如香港《大公報》所言，這家美國智庫將香港排名下降原因部分歸結於去年持續的社會動盪，「這個判斷是準確的」。該評估報告整體上反映的是香港過去一兩年來的狀況，去年下半年的社會動盪尤其拖累了香港經濟社會發展。在幾個月的暴力活動中，激進反對派踐踏法治，提出所謂「攬炒」，搞得香港烏煙瘴氣、動盪不安。香港這個原本「最安全的社會」一度成了暴徒的犯罪天堂。

文章指，暴力事件對香港經濟社會發展的拖累極其嚴重。資料顯示，香港2019年全年與2018年比較，GDP實質下跌1.2％，是自2009年以來首次錄得年度跌幅；香港城市大學遭到大規模破壞，財產損毀過億，被迫取消畢業禮；港鐵因暴力事件損失達23億港幣，而迪士尼僅2019年7月至9月就受損約3.13億港幣。全社會經濟低迷，旅遊業遭受打擊尤其嚴重，營商氣氛悲觀，經濟環境受創，整體投資開支急挫，不少業者和勞動者猶疑彷徨，前景蒙塵。

支振鋒強調，因數據獲取上的延遲，在今年迄今的各種國際評估中，激進暴力對香港法治、經濟以及營商環境等方面的影響可能還不是最明顯的。明年或後年，數月暴行對香港各領域影響會有更明顯體現。香港民眾須有清醒的認識和準備。堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，通過厲行法治共識恢復社會秩序、回到正確軌道，調整再出發，才能將激進暴徒的拖累降到最低，實現香港社會的繁榮穩定。

(中時 )