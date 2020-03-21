位於山西省忻州亦市的佛教聖地五台山森林大火已延燒2天，今天（3月21日）早上有民眾目擊消防直升機到隣近水庫取水灌救。
3月19日晚間6點左右，有民眾報案，指在五台山景區台懷鎮佛母洞錦繡索道停車場附近發生大火，由於現場風大，火星點燃附近林木，一發不可收拾。
經勘測，著火點距五台山核心區9.5公里，因道路、河床等形成的自然隔離帶，經初步研判對寺廟集群區不會構成威脅。
截至20日深夜11點，大火沿著山坡向下延燒，逼近近公路205省道，火光照亮黑夜。
山西消防、民兵等近千人投入救援，還有內蒙古、吉林的森林消防總隊800多人馳援。
現場指揮部正採用「割灌打樹」的辦法，在火線以南打造隔離帶，並從周邊縣區緊急抽調油鋸、割灌機等設備和操作手，整合專業滅火力量攻堅東線。
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(旺報 )
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