苗栗縣長徐耀昌20日表示，近期大量民眾返國造成檢疫人數增加，因應防疫，衛生局與縣內醫院已超前部屬，縣府也開始接洽閒置或受疫情影響生意不好的旅宿業者，詢問辦理防疫旅館的意願，苗栗縣目前防疫旅館有1家。

西湖度假村副總吳國呈認為，讓檢疫隔離者住旅館，一般旅館都是上百間房間，採用中央空調空氣互通，反而增加染病風險，不如讓他們的家人提前出來住旅館，避免與返國者接觸，防疫期間更安全，據了解許多業者願意配合，而自家房價也推出5折優惠，歡迎家人住宿。

苗栗縣政府文觀局昨日與苗栗縣旅館商業同業公會協調，推出「苗栗安心防疫家人住旅館」2折起專案，針對居家檢疫的家人給予住宿優惠，讓返台居家檢疫者安心住家中，業者名單及專案內容，已公告在「苗栗縣旅館商業同業公會」粉絲頁。

衛生局說明，由於防疫旅館床位有限，所以想入住的檢疫者需先接受疫調再透過衛生局轉介，一下飛機就得搭乘防疫計程車直送旅館，不會返家與其他人接觸；選擇住安心旅館的家人，則需在檢疫者搭乘防疫計程車回家前，提前入住旅館，避免彼此接觸。

(中時 )