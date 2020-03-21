Quarantined Posted Up Pod: Lakers guard Quinn Cook - who sources say tested negative for coronavirus - on testing process, how he’s staying in shape isolated, NBA players receiving tests versus general public and more.



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在先後爆料麥基、杜德利兩名湖人球員接受新冠病毒檢測呈現陰性，《Yahoo Sports》資深記者海恩斯21日繼續爆出湖人替補後衛庫克沒有中鏢，更用視訊進行專訪，談到接受檢測的過程，庫克不禁表示，「那是你人生最糟糕的8到9秒！」

由於先前爆出兩名湖人球員確診新冠肺炎，可是湖人官方決定交給球員自行決定是否公開，如今隔了1天多時間，遲遲沒有湖人球員跳出來證實自己確診，只能交給外界繼續猜測當中，不過當前包含麥基、杜德利與庫克3人檢測都呈陰性。

「我看過米契爾的採訪影片，他說採檢過程很不舒服，我不希望任何人有那種經歷，但那是必須做的事，」庫克說，「我們醫生做得很棒，讓每個人都避開彼此，但所有人反應都一樣，搞笑的是我們都在群組內吐槽檢測過程有多痛苦與不適。」

「就是用一個醫用棉花棒，醫生會插入你的鼻子深處，我猜要到咽喉的部位吧，他把棉花棒插入你的鼻子然後轉動，那種感覺太糟、太糟了，」庫克說，「我們在檢測完成後5小時仍感覺不適，但我們都接受了檢測，且共同克服了它。」

(中時 )