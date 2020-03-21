歐陽娜娜分享沒更新IG原因。（圖／翻攝自Nini Ou-yang 歐陽妮妮 Youtube）

歐陽龍二女兒歐陽娜娜今年6月將滿20歲，6年前就出道的她，去年傳在3年內狂賺約5億台幣。近年她將事業重心移往大陸，最近她現身歐陽妮妮的Vlog，被問為何都不更新IG了？她回應是因為前陣子手機壞掉，她換新手機找不回密碼才沒更新IG，幸好在工作人員幫助下最近已經把密碼找回來了，跟酸民無關。

歐陽娜娜2014年演出《北京愛情故事》出道，被封為男神收割機，曾和劉昊然、王源、蔡徐坤等人傳緋聞，去年爆出她和大導演陳凱歌兒子陳飛宇密戀，但兩人都沒承認。去年3月歐陽娜娜突然在網上盛傳被貼上台獨標籤，和文淇、張子楓、關曉彤等人登上雜誌，卻被媒體刻意忽略，歐陽娜娜隨即透過工作室強調：「她一直堅定認為，自己是中國人，並堅定支持一個中國原則」。

風波平息一年後，最近娜娜和娣娣現身歐陽妮妮的Vlog，三姊妹大合體回答網友問題，被問誰的脾氣差？娣娣認為每個人都有自己情緒，只是生氣的點不一樣，娣娣最討厭有人欺負她的家人，娜娜自認很難生氣，妮妮則說如果有時不順她的意就容易發脾氣。

如今三姊妹有各自的工作生活，三人坦言久久才會見到一次面，娣娣跟娜娜一周見一次面，娜娜跟妮妮則是半年到8、9個月才會聚一次。最後說真心話時間，妮妮說要感謝兩個妹妹容忍自己的公主病，娜娜說因為姊姊是公主型的人，有自己的夢想，而娣娣還在念書，自己因為比較早開始工作，「我就會想要可以照顧她們兩個，就是心理上面的」，娣娣則說希望大家都可以開開心心，2020年都要健健康康的，就是她最大的願望。

(中時電子報)