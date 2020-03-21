全球新冠肺炎疫情延燒，康舒(6282)大陸及菲律賓廠區生產均受到影響，不過公司大陸塘廈及武漢廠區目前復工率已分別達90%及80%，菲律賓廠區亦維持40%到50%生產，康舒新任總經理許介立表示，新冠肺炎疫情造成公司第1季營運從非常樂觀轉為「保守樂觀」，預估今年上半年將較去年「持平」或「小幅成長」。

康舒今天下午舉行線上法說會，由原任總經理高青山、新任總經理許介立親自主持，新冠肺炎於農曆年前在大陸湖北武漢地區大爆發，康舒大陸兩大廠區之一武漢剛好位於疫情重災區，生產受到不小影響，不過隨著大陸疫情完全控制，目前大陸塘廈及武漢兩個廠區生產均已趨於正常。

許介立表示，塘廈廠區自2月17日復工後，公司即積極招工，3月2日復工率達85%，目前一直維持在90%，武漢廠區於3月11日獲准復工，由於武漢廠員工都是當地員工，復工率由3月11日的40%快速拉升至3月16日的70%及3月18日的80%，整體復工較為樂觀。

在菲律賓廠區部分，許介立表示，雖然農曆年前後，菲律賓廠一直維持正常營運，但3月18日起，呂宋島實施宵禁，對菲律賓廠區造成影響，公司正在釐清政府管制措施，由於法令規範廠區人員只能達到原本的一半年，目前菲律賓廠維持40%到50%的生產，我們努力在符合規範中能增加更多的產能。

儘管生產廠區受到新冠肺炎疫情影響不小，但訂單業務部分卻未見負面影響，網通、伺服器及消費性產品均維持年初預估強勁的需求，許介立表示，由於行動上班及網通需求增加，新冠肺炎疫情看起來反而是正面，在疫情未爆發之前，1月看起來非常好，第1季非常樂觀，現在因生產受到影響，變成「保守樂觀」，希望今年上半年會比去年同期好，但不會好太多，應該是「持平」或「小幅成長」。

康舒預估，3月會比2月好，理論上會一季一比一季好，但因現在有疫情，未來業績還是要看疫情能否短時間控制下來。

(時報資訊)