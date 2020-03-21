中共中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院教授李雲龍21日在中共中央機關報旗下《環球時報》撰文指出，新冠肺炎疫情暴發以來，大陸上下奮力抗疫並取得逆轉。但一些戴著反陸反共有色眼鏡、充滿意識形態偏見的西方媒體和政客，不斷利用疫情進行種族主義宣傳，歪曲和醜化大陸抗疫措施，指責大陸疫情資訊不透明，甚至借此攻擊大陸政治制度。他們只顧自己的政治利益，毫不關心大陸和世界人民的生命安全。

文章表示，新冠病毒同特定種族無關。病毒現已蔓延至多國，造成廣泛的公共衛生危機。但西方一些滿腦子種族優越感的人卻跳出來，謊稱新冠病毒是「中國病毒」「武漢病毒」。把疾病和病毒與特定地區或民族聯繫在一起，根本不符合實際。正如美國疾控中心主任雷德菲爾德所言，「中國病毒」是絕對錯誤與不合適的說法。

李雲龍稱，以某國某地命名疾病會影響對疾病傳播和嚴重性的理解。這類名稱違背國際社會對疾病和致病原的命名原則，帶有明顯的地域和種族歧視。病毒源自何處屬於科學研究問題，目前尚無定論，需要聽取專業、科學的意見，決不能藉此搞政治汙名化。汙名化比病毒本身更危險。

文章表示，大陸疫情資訊公開透明。長期以來，不管發生什麼事情，一些西方媒體和政客都指責大陸不透明。新冠疫情發生後，這些人又按照以往套路攻擊大陸。這與事實完全不符。大陸與世衛組織保持密切溝通，第一時間分享新冠病毒全基因序列，並多次召開專家溝通會，與世衛專家深入交流。大陸邀請世衛組織專家到武漢等地實地考察，深入了解情況。這些做法得到國際社會普遍肯定。

文章指，大陸竭盡全力捍衛人民生命權和健康權。人權是西方攻擊大陸的固定角度，在新冠疫情方面也是如此。根據大陸與世衛聯合專家考察組報告，大陸採取的公共衛生應對措施在減緩疫情蔓延、阻斷病毒人際傳播方面取得明顯效果，避免或至少推遲了數十萬新冠肺炎病例。堅決和大規模的防控使大陸付出經濟社會等方面的巨大代價。但為了保護人民群眾生命安全，大陸甘願做出這樣的經濟犧牲。這是大陸尊重和保護人權的生動實踐。

李雲龍強調，疫情防控彰顯大陸制度優勢。同西方媒體和政客的攻擊謾罵相反，抗擊新冠疫情的成績充分證明大陸政治制度的效能。而中外疫情防控合作展現國際道義。同時大陸的抗疫努力得到國際社會廣泛支持。證明大陸秉持人類命運共同體理念，同國際社會同舟共濟、攜手抗疫。

(中時 )